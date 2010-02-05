«День» і Острозька академія присвятять рік князеві Острозькому

Газета «День» та колектив Національного університету «Острозька академія» прийняли спільне рішення про присвячення 2010 року постаті князя Івана Костянтиновича Острозького (1460 р. – 11 вересня 1530 р.).

Відповідне рішення затверджено на засіданні вченої ради НаУОА від 28 січня 2010 року.

Як повідомляє газета “День”, саме цього року українська спільнота відзначатиме 550-річчя з дня його народження.

Костянтин Острозький – один з найвидатніших полководців і політичних діячів минулого України. Він виграв велику кількість битв, найвидатніша з яких відбулася під Оршею, де князь розгромив багатотисячну російську армію, врятувавши Велике князівство Литовське від російської окупації. Костянтин Острозький сприяв утвердженню в Україні Магдебурзького права, зробив чимало для становленню і розвитку тут православ’я, водночас пристосовуючи його до умов ранньомодерних часів.

Оголошуючи 2010-й роком Костянтина Острозького, ініціатори цього рішення прагнуть привернути увагу українців до маловивченого періоду своєї історії та до величної постаті українського князя.

Минулий, 2009 рік, газета «День» разом з Національним музеєм історії України проголосили роком Івана Мазепи. На шпальтах «Дня» в рубриці «Рік Мазепи» вийшло чимало матеріалів істориків, філософів, культурологів, які досліджували постать гетьмана.