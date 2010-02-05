До Центрвиборчкому підігнали дизель-генератор на 200 кВт

АК «Київенерго» вжила всіх застережних заходів, що гарантують надійне і безперебійне енергопостачання в Києві під час проведення другого туру виборів Президента України, який відбудеться 7 лютого.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, у разі виникнення аварійної ситуації, всі приміщення будуть терміново підключені до резервних джерел живлення, які «Київенерго» заздалегідь підготувала у всіх десяти виборчих округах столиці і ЦВК.

Як і під час першого туру виборів, 17 січня, особлива увагу приділено забезпеченню електроенергією Центральної виборчої комісії (ЦВК). Дизель-генератор потужністю 200 кВт для забезпечення резервного живлення Центрвиборчкому у разі екстреної ситуації, розташований на території ЦВК. 7 і 8 лютого в щитовій ЦВК під час проведення виборів і підрахунку голосів чергуватимуть працівники філії «Кабельні мережі «Київенерго», які готові оперативно відреагувати на будь-яку нестандартну ситуацію, пов`язану з електропостачанням.

За відпрацьованою схемою, працівники АК «Київенерго» перевірили надійність електропостачання приміщень, в яких розміщуються всі 10 територіальних виборчих округів столиці. Кожний з цих об`єктів оснащений резервним джерелом живлення, тобто у разі аварії виборчі округи також не залишаться без електроенергії.

Крім того, оперативно-виїзні ремонтні бригади «Київенерго» під час виборів чергуватимуть у кожному експлуатаційному районі філії «Кабельні мережі «Київенерго». Вони матимуть у своєму розпорядженні по декілька дизель-генераторів потужністю 5 кВт. А в південному районі філіалу «Кабельні мережі «Київенерго» (обслуговує Голосіївський, Солом’янський і Святошинський райони столиці), де за статистикою найчастіше трапляються пошкодження електричних мереж, буде встановлено дизель-генератор потужністю 100 кВт.