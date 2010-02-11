Депутатів закликають закрутити гайки інтерактивним клубам

Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» виступає за припинення незаконної діяльності інтерактивних клубів в Україні, які під виглядом Інтернет-послуг пропонують відвідувачам азартні ігри в Інтернеті, та посилення кримінальної відповідальності за участь у гральному бізнесі.

Про це йдеться у зверненні головного координатора кампанії Віталія ЧЕРНЯХОВСЬКОГО до народних депутатів України, текст якого передано в УНІАН.

Лідер громадянської кампанії закликає народних обранців посилити контроль за дотриманням Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні» та розробити механізм, який би унеможливив розрахунок за послуги віртуальних казино за допомогою банківських карток або електронних грошових систем. У разі, якщо діяльність інтерактивних казино не припиниться, В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ пропонує депутатам зважитися на більш радикальні міри – заборонити в Україні діяльність інтерактивних клубів та Інтернет-кафе.

«Сьогодні гральна індустрія замаскувала себе під вивісками інтерактивних клубів та Інтернет-клубів і продовжує свою нищівну ходу. Інтерактивні клуби під прикриттям послуг доступу до всесвітньої мережі пропонують зіграти в рулетку, як у звичайному казино. Різниця лише у тому, що хоча організація такої гри і підпадає під заборону, встановлену законом, проте встановити факт порушення не так вже й легко», – зазначає у своєму зверненні В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Зокрема він наводить схему, за якою функціонують інтерактивні клуби, діяльність яких де-юре в Україні дозволена і не потребує великих витрат. Між тим, на його думку, ці клуби зайняли нішу, яку звільнив заборонений в Україні гральний бізнес.

«Користувач офіційно сплачує касиру за послуги доступу до Інтернету, а не робить ставки у казино. Вартість такої послуги складає від 50 гривень. Проте гроші касир перераховує на віртуальний ігровий рахунок користувача. Комп’ютери в Інтернет-клубі мають доступ до сервера з програмним забезпеченням он-лайн казино. Касир видає чек та логін і пароль, необхідні для входу в систему. Вхід здійснюється через Інтернет-сторінку з захищеним протоколом, що унеможливлює доступ на ресурс за межами цього інтерактивного клубу. Довести факт передачі касиру грошей для поповнення ігрового рахунку можливо. Граючи у віртуальному казино, користувач виграє або програє гроші на віртуальному рахунку, а виграш одержує у того ж касира», – пояснює В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

У своєму зверненні В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ оприлюднює адреси десятків інтерактивних клубів у Києві, які за його інформацією, пропонують азартні ігри в Інтернеті як у звичайному казино.

Сьогодні, нагадує В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, відповідно до Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні», що набув чинності 25 червня 2009 року, проведення азартних ігор, в тому числі і в електронному (віртуальному) казино, «що здійснюють організатори азартних ігор з метою отримання прибутку», підпадає під поняття гральний бізнес (стаття 2 закону). Відповідно, організатори Інтернет- та інтерактивних клубів мають нести кримінальну відповідальність за статтею 203 Кримінального кодексу України (згідно з нею, заняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а повторне заняття нею тягне за собою позбавлення волі на строк до п’яти років – УНІАН). Однак, на практиці, наголошує В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, інтерактивні клуби активно діють, а ця стаття не застосовується.

Від імені громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ просить депутатів сприяти порушенню кримінальних справ відповідно до статті 203 Кримінального кодексу України проти організаторів незаконної діяльності Інтернет- та інтерактивних клубів.

Водночас , пише В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, «Форум порятунку Києва» закликає депутатів в стислі строки прийняти законопроект №5199про внесення змін до Кримінального кодексу України, яким передбачається посилення кримінальної відповідальності за організацію та проведення азартних ігор, що, на думку активістів, дасть можливість вести ефективну боротьбу з замаскованими формами азартних ігор. 18 листопада 2009 року законопроект був розглянутий Комітетом Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та направлений авторам на доопрацювання.

Довідка УНІАН. Проект закону №5199 внесено депутатами Верховної Ради України 7 жовтня 2009 року. Законопроект підписали 15 депутатів: Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (БЮТ), Олег ЛЯШКО (БЮТ), Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ (БЮТ), Павло УНГУРЯН (БЮТ), Олег НОВІКОВ (НУ-НС), Сергій ГОРДІЄНКО (КПУ), Василь ГОРБАЛЬ (ПР), Владислав ЛУК’ЯНОВ (ПР), Віктор БОНДАРЕНКО (ПР), Олександр СОЧКА (БЮТ), Євген КОНСТАНТИНОВ (БЮТ), Олексій ПЛОТНІКОВ (ПР), Микола ШЕРШУН (Блок Литвина), Валерій ДУБІЛЬ (БЮТ), Олег БАБАЄВ (БЮТ).

Автори законопроекту пропонують за організацію та проведення грального бізнесу позбавляти свободи на термін від 4 до 6 років, а за повторне порушення закону «Про заборону грального бізнесу в Україні» - на термін від 8 до 10 років.

Необхідність ухвалення даного законопроекту депутати пояснюють недостатньою відповідальністю за порушення закону про заборону грального бізнесу, а також появою оновлених гральних закладів – інтерактивних клубів та Інтернет-кафе. «Власники гральних закладів незаконно перепрофілювали казино на клуби з он-лайн азартними іграми, організація яких навіть в електронному (віртуальному) вигляді заборонена. Інтерактивні клуби під прикриттям послуг доступу до всесвітньої мережі пропонують зіграти в рулетку як в звичайному казино», – йдеться в пояснювальній записці. Автори законопроекту підкреслюють, що оскільки доходи від грального бізнесу можуть порівнюватися з доходами від торгівлі наркотичними речовинами, покарання за організацію азартних ігор має відповідати прибуткам від цього виду діяльності.