Сніг обвалив дах у школі

У селі Іванівка Кіровоградського району внаслідок накопичення великої кількості снігу на даху переходу між будівлею загальноосвітньої школи та спортивним залом сталося руйнування стропильних конструкцій площею 72 м2.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області.

Подія сталася о 23.30, постраждалих немає. Навчальний процес у школі не припиняли.

Також минулої доби під вагою метрового шару снігу сталося часткове руйнування покрівлі неробочого приміщення на підприємстві м. Долинська.

Як повідомляв УНІАН, вчора в м. Олександрія Кіровоградської області двоє чоловіків отримали травми внаслідок обрушення даху на місцевому заводі, яке сталось через велике скупчення неприбраного снігу.