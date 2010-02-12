Довгий назвав популізмом збір підписів для скликання сесії Київради

Заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ вважає, що збір підписів для скликання сесії Київради – це «чистої води популізм».

Про це повідомляє прес-служба О.ДОВГОГО.

«У зв’язку з необхідністю доопрацювати низку питань порядку денного на засіданні президії Київради 9 лютого мною було ініційовано перенесення скликання сесії з 18 на 25 лютого. Ця пропозиція була підтримана представниками усіх без виключення депутатських фракцій, у тому числі представників фракцій БЮТ та Блоку Кличка. Про це свідчить відповідна стенограма», - зазначив О.ДОВГИЙ, коментуючи ситуацію з перенесенням сесії.

При цьому секретар Київради висловив здивування заявами деяких своїх колег, які, приймаючи на засіданні президії одні рішення, для преси говорять протилежне. «Протиріччя заяв у ЗМІ представників деяких фракцій із записами стенограми засідання президії свідчить про чистої води популізм цих депутатів», - сказав він.

О.ДОВГИЙ наголосив, що одним із його завдань як секретаря Київради є забезпечення максимальної ефективності роботи представницького органу громади міста Києва.

“Я вважаю, що для скликання сесії Київради не потрібно збирати підписи, адже відповідний підпис Київського міського голови на розпорядженні про скликання V сесії Київради 25 лютого вже стоїть», - зауважив О.ДОВГИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого депутат від БЮТ у Київраді Сергій МЕЛЬНИК повідомив, що столичний БЮТ уже почав збирати підписи колег на підтримку ініціативи про проведення засідання за вимогою третини депутатів.

При цьому він заявив, що «перенесення чергового засідання Київської міської ради на 25 лютого має зрозуміле політичне забарвлення – команда міського голови ЧЕРНОВЕЦЬКОГО очікує на оголошення офіційних результатів виборів Президента України».

За його припущенням, засідання Київради постійно відкладається через те, що команда мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО «не змогла забезпечити Віктору ЯНУКОВИЧУ перемогу у виборах, обіцяну по Києву, і тепер є питання по функціонуванню більшості ЧЕРНОВЕЦЬКОГО».