Корчинський про Тимошенко, Луценка, НАТО, меджліс і мафіозну етику

...З ваших виступів виходить, що біло-блакитна влада для Україна - це більше благо, чим помаранчева...

Помаранчева влада взагалі “невмєняєма”. За час функціонування помаранчевих урядів вони навіть не змогли забезпечити механізм супроводу паперів у межах Кабінету міністрів. Робилися дурощі дуже некомпетентними людьми. Ці, нинішні, хоч і злодії, але якісь системні... Оранжеві кидають один одного. А біло-блакитні тримаються один за одного... Оранжеві - аморальні люди, які заражали аморальністю і фарисейством все навколо. А у цих, щонайменше, якась мафіозна етика.

...Як Ви думаєте, здамо трубу Росії чи ні? ...Найбільшим прихильником путінської лінії в Україні в питанні всіх газотранспортних речей буде Ющенко, Янукович, навпаки, гратиме проамериканську скрипку.

...Народна самооборона Луценко - таки ваш конкурент зараз?

Це - старий прийом. Свого часу начальником московської охранки Зубатовим створювався легальний робітничий рух, щоб протиставити його революції. Сьогодні ми бачимо, що чиновник першого рангу, колишній “главмусор”, радник Президента, найбільш вірогідний претендент на те, щоб очолити Секретаріат Президента після Балоги, створює таку собі “ментовську” самооборону.

...Чому ви з таким пієтетом ставитеся до Тимошенко? ...Юлія Володимирівна - як гарна картина. Нею варто милуватися на відстані, але наближатися не треба...

...Чому ви проти НАТО? Тому що це - найбільший ворог української офшорності. Тому що нам тут, в Україні, пробачать все, навіть якщо наші прем`єр-міністр і Президент їстимуть немовлят, але нам не пробачать економічної свободи. Що таке економічні свободи? Це, коли утворюється чорна дірка і сюди починають стікатися фінанси. Це для них неприпустима річ. За стабільністю фінансової світової системи пильно стежать і США, і ті країни, які входять до НАТО. Росія не доросла до проблем такого рівня. Саме США і країни НАТО створюють механізми, які стабілізують світову систему і дають стимули задля розвитку економіки.

Де Ви бачите місце вашої організації на наступних виборах? Нас не цікавлять вибори. Для нас зразком є меджліс кримсько-татарського народу. Це ніким не зареєстрована, ніким не визнана організація, на яку мусять зважати всі, - в Криму, в цілому в Україні, до неї серйозно ставляться в ОБСЄ і інших міжнародних структурах.

Ми розглядаємо “Братство” як меджліс православного народу. Меджліс жодного свого питання не зміг вирішити через вибори. Він усі питання вирішує через солідарність, самозахоплення землі, через готовність до політичного насильства.

...А ви не хотіли б, замість того, щоб займатися провокаціями, створити партію?

Час політичних партій вичерпався. Вони створювалися під час повстання мас. У нас повстання мас закінчилися, маси не правлять, ніяка партія не виражає ніяких надій і не може виразити.

Партії існуватимуть як механізми фінансово-бюрократичних угрупувань. Партії - це апарати, групи менеджерів. Вони структурують владу і стабілізують суспільство. Немає ж відмінностей між республіканцями і демократами в США. Ніхто такої відмінності не знайде. Але вони постійні й стабільні, бо змінюються біля керма влади.

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