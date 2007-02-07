У Києві відкривається інвестиційний форум ”Україна-Росія 2007”

У Києві в четвер розпочне роботу другий щорічний інвестиційний форум "Україна-Росія 2007", повідомили його організатори.

Дводенний форум буде присвячений обговоренню питань залучення українським урядом російських інвесторів, будуть озвучені очікування представників російського і українського бізнесу в контексті інвестицій в економіку України, а також розглянуті пріоритетні галузі для інвестування.

Мета конференції - надати майданчик для спілкування представникам бізнесу, зацікавленим у розвитку економічних відносин між державами, одержати ясну і доступну інформацію про інвестиційні можливості України.

Серед гостей заходу - посол Росії в Україні Віктор Черномирдін, міністр економіки України Володимир Макуха і заступник міністра палива і енергетики України Олексій Шеберстов.

РІА "Новости"