Вибух на території заводу Міноборони: загинула людина

На Харківщині внаслідок вибуху на території підприємства, підпорядкованого Міністерству оборони України, загинула людина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, трагедія сталася увечері 25 лютого в селищі Пісочині, у передмісті Харкова, на території Державного підприємства «Харківський механічний завод».

Частину території цього заводу орендує приватне підприємство «Юнітрейд», яке займається прийманням металобрухту.

При вивантаженні металобрухту стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого загинув працівник вказаного приватного підприємства 1957 року народження, повідомили у прес-службі.