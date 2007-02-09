Вантажівка врізалася в пасажирський автобус: є жертви

Під час дорожньо-транспортної пригоди у Тернопільській області постраждали 9 осіб, одна з них від отриманих травм померла у лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні близько 7-ї години ранку на автошляху біля с. Підгороднє, що поблизу Тернополя, вантажний автомобіль “Міцубісі-Спринтер” зіткнувся з пасажирським автобусом “ЛАЗ”.

Як встановили працівники ДАІ, водій вантажного автомобіля під час виконання обгону не впевнився у безпечності маневру і виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з рейсовим автобусом “Тернопіль-Беражани”, в якому перебувало 20 пасажирів.

За попередніми даними, внаслідок ДТП отримали травми семеро пасажирів автобуса, один із них помер у приймальному відділенні лікарні. Травмовано також винуватця трагедії - водія вантажівки.