Синод УПЦ запросить Патріарха Кирила в Одессу та Дніпропетровськ

Священний Синод Української православної церкви Московського патріархату прийняв рішення запросити предстоятеля Російської православної церкви Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА відвідати Київ, Одеську та Дніпропетровську єпархії в липні 2010 року. Про це йдеться у журналах Священного Синоду, розміщених на головному сайті УПЦ МП.

Зокрема повідомляється, що на засіданні були заслухані рапорти митрополита Одеського та Ізмаїльського АГАФАНГЕЛА і митрополита Дніпропетровського і Павлоградського ІРИНЕЯ з проханням направити запрошення Патріарху Московському і всієї Русі Кирилу відвідати ввірені їм єпархії в липні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, минулого року 27 липня - 5 серпня в Україні з візитом перебував Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ. Глава РПЦ відвідав 7 єпархій УПЦ МП, спілкувався з єпископатом, духовенством, віруючими. Патріарх побував у Києво-Печерській, Почаївській, Святогірській Лаврі та на місці хрещення святого рівноапостольного князя Володимира – у Херсонесі. Також Патріарх взяв участь у святкових заходах із нагоди 450-річчя принесення на Волинь Почаївської чудотворної ікони Божої Матері та 350-річчя обретіння нетлінних мощей Іова Почаївського.