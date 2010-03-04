Піднімати український кінематограф взявся Жан-Клод Ван Дам

Відомий голлівудський актор Жан-Клод Ван ДАМ планує зняти в Україні фільм під назвою “Вежа”.

Про це він повідомив журналістам на прес-конференції в УНІАН.

Актор розповів, що бюджет стрічки становитиме орієнтовно 15-20 млн. доларів. Він також сказав, що фільм зніматиметься на двох континентах. Зйомки розпочнуться в студії в Києві, потім знімальна група переїде в США в Лас-Вегас, після чого знову повернеться в Україну знімати заключну частину фільму.

Ж-К. Ван ДАМ сказав, що у цьому проекті планує виступити і як режисер, і як актор. Він додав, що оскільки гратиме головну роль і майже постійно буде зайнятий на знімальному майданчику, то як режисеру йому знадобиться помічник, який триматиме під контролем знімальний процес.

Відповідаючи на запитання журналістів, актор розповів, що зараз вже триває робота над сценарієм картини і паралельно йдуть роботи з пошуку місця зйомок у Києві. Планується, що стрічка вийде в прокат у 2011 році. Ж-К. Ван ДАМ сказав, що метою цього проекту є підняти український кінематограф на новий щабель.