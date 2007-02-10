Київська адміністрація викупить десятину в новій житло-офісній свічці (карта)

У Печерському районі Києва, на бульварі Дружби народів, 2 побудують житлово-офісний комплекс з об’єктами соціальної сфери та підземним паркінгом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено депутатами Київської міської ради на засіданні сесії 8 лютого.

Згідно з документом, буде внесено зміни до Програми розвитку зеленої зони столиці, зокрема з переліку озеленених територій загального користування буде виключено земельну ділянку площею 1,36 га у парку відпочинку Дзержинського.

Загалом для будівництва всіх об’єктів житлово-офісного комплексу на Дружби народів, 2 відведено земельну ділянку площею 1,5 га, в т.ч. 0,07 га - в межах т. зв. "червоних ліній".

Зазначену територію для реалізації проекту отримала в оренду на три роки ХК «Київміськбуд».

Компанія зобов’язана передати Головному управлінню житлового забезпечення безкоштовно 7% загальної площі будинків та передати КМДА на платній основі 10% загальної площі квартир у житлових будинках комплексу для забезпечення житлом громадян, що перебувають на квартирному обліку в районних держадміністраціях.