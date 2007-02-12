Ціни на авіапальне узгоджені за формулою ”Роттердам + 6”

Представники компаній-авіаперевізників і компаній-заправників авіаційного пального погодили формулу, за якою розраховуватиметься ціна на пальне.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпаливенерго, такий результат наради, яка відбулася сьогодні, 12 лютого, в приміщенні Мінпаливенерго під головуванням міністрів палива і енергетики Юрія БОЙКА і транспорту і зв`язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

Також учасники наради погодили ціни, за якими пальне постачатиметься авіаперевізникам у лютому.

Базою, від якої відштовхуватимуться при обчисленні ціни авіапального, є міжнародні ціни (на майданчику в Роттердамі), до яких додаватимуться 6 дол.

Таким чином, у лютому авіаперевізники платитимуть за 1 тонну пального 570 дол. За такої ціни авіаперевізники не будуть змушені збільшувати вартість квитків на авіаперевезення, а заправники забезпечать рентабельність свого бізнесу.

Також у повідомленні сказано, що «формульний» підхід до формування ціни найближчим часом буде зафіксовано у відповідних річних контрактах. Формула враховує мінімальний рівень рентабельності авіаперевізників. Відповідно до неї ціна перераховуватиметься щомісячно відповідно до змін світової кон`юнктури.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-секретаря авіакомпанії «АероСвіт» Сергія КУЦОГО, сьогодні авіакомпанії і компанії-заправники домовились залишити на 2007 р. формулу ціноутворення на авіапальне, яка діяла в 2006 році.

6 лютого Мінпаливенерго і Мінтрансзв’язку за участю авіакомпаній і заправників створили робочу групу з тим, щоб до 9 лютого виробити прийнятну формулу ціни на авіапальне.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2006 р. дві компанії - ЗАТ СП "КРЕБО" і ТОВ "ЛУК-АВІА Ойл", які є монополістами із заправки літаків в аеропорту «Бориспіль», повідомили авіакомпанії "АероСвіт" і "Міжнародні Авіалінії України" про підвищення з кінця листопада - початку грудня цін на авіапальне на 20-25%. Авіакомпанії визнали це таким, що "суперечить тенденції зниження вартості нафти і нафтопродуктів на світовому ринку".

30 січня 2007 р. провідні авіаперевізники, що базуються в аеропорту «Бориспіль», зокрема, "АероСвіт" і "МАУ", заявили про можливе припинення польотів на всіх напрямках у лютому через підвищення цін на пальне, а також вимог компаній-заправників з 1 лютого включити у вартість пального ще й 20% ПДВ. Таким чином, за їх даними, ціни зростуть на 40%, порівняно з цінами до листопада.

Кабінет Міністрів України 31 січня на своєму засіданні доручив Міністерству палива і енергетики і Антимонопольному комітету вжити заходів для забезпечення пальним авіакомпаній.

До врегулювання конфлікту, компанії тимчасово домовились про ціни на авіапальне на рівні 2006 року.