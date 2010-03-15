На Прикарпатті снігова лавина накрила 5 туристів з Чернівців

В Івано-Франківській області під сніговою лавиною загинув турист. Як повідомили УНІАН в управлінні МНС в Івано-Франківській області, 14 березня на північному схилі гори Хом’як поблизу Яремче снігова лавина накрила 5 чернівецьких туристів. Четверо змогли самотужки вибратися з-під снігу, а п’ятого туриста без ознак життя пізніше знайшли рятувальники.

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