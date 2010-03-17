Продавця ювелірного магазину засліпили з газового балончику

У Харкові двоє невідомих пограбували ювелірний магазин.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, пограбування сталося близько 13.00 в районі Комунального ринку, поблизу супермаркета, на перетині вулиці 50-річя СРСР і проспекту Героїв Сталінграда.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, в магазині зловмисники попросили подивитися на коштовності, а потім, застосувавши проти продавця сльозогінний газ із балончика, схопили прикраси і зникли у невідомому напрямку.

На місці працюють оперативники. Вирішується питання про порушення кримінальної справи, зазначила керівник ЦЗГ.

Як повідомляв УНІАН, це вже четверте пограбування ювелірних магазинів у Харкові, починаючи з кінця жовтня 2009 року. Два з них сталися у центрі міста, третє – в одному з багатолюдних місць Харкова – в районі проспекту Гагаріна.