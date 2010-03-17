У Азарова розповіли, якого кольору повинні бути підручники історії

Віце-прем’єр Володимир СЕМИНОЖЕНКО заявляє, що в Україні залишиться 12-річна система середньої освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СЕМИНОЖЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

«Оскільки для 12-річної школи не готові ні підручники, ні методичні рішення, можливо, ми зупинимося на 11-ти класах і буде додатковий перший клас, який буде як підготовчий клас», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

Водночас, на його думку, для цього необхідно покращити інфраструктуру дошкільних установ. В.СЕМИНОЖЕНКО наголосив, що всі кроки з реформування системи освіти здійснюватимуться за результатами дискусій у професійних колах.

Віце-прем’єр також повідомив, що уряд забезпечить об’єктивність процесу підготовки підручників, у тому числі навчальних посібників з історії.

«Підручники історії не повинні мати кольорів – ні помаранчевого, ні біло-блакитного, ні будь-якого іншого. Більше того, підручники історії не повинні бути і чорно-білими. Тому політизації підходу до підручників не буде ніколи, поки працює ця команда. Головне - покращити якість методичних і наукових рад, які будуть затверджувати підручники», - додав В.СЕМИНОЖЕНКО.