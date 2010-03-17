Грищенко дав у Москві прощальний прийом

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО провів у Москві прийом з нагоди завершення своєї дипломатичної місії як посла України у Російській Федерації.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у РФ, прийом відбувся сьогодні ввечері у посольстві України в Москві.

На запрошення новопризначеного міністра закордонних справ України цей захід відвідали міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ, виконавчий секретар СНД Сергій ЛЕБЕДЄВ, посадовці апарату Ради безпеки РФ, російського МЗС, члени Ради Федерації та депутати Державної Думи, керівники провідних ЗМІ та видатні діячі мистецтв Росії.

Один із учасників прийому звернув увагу на те, що захід відвідав С.ЛАВРОВ, який традиційно дуже рідко ходить на прийоми до дипломатичних представництв.

«Це свідчення особливої уваги до України російського керівництва і тієї поваги, якою користується у Москві К.ГРИЩЕНКО», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня 2008 року екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив К.ГРИЩЕНКА послом України у Російській Федерації. 11 березня 2010 року дипломата було призначено міністром закордонних справ України.