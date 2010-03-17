Суддя збив пішохода

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО підтримав подання генерального прокурора України про надання згоди на затримання та взяття під варту судді Іванівського районного суду Одеської області Володимира ДОНІНА та вніс його на розгляд Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, таке рішення прийнято відповідно до ст. 126 Конституції України, пункту 16 частини першої ст. 50 Закону України “Про судоустрій України”, ст. 13 Закону України “Про статус суддів” та ст. 218 Регламенту Верховної Ради України.

Підставою для внесення до Верховної Ради зазначеного подання стало ухилення В.ДОНІНА від явки до прокуратури Одеської області для проведення з ним необхідних слідчих дій та порушення обраного йому такого запобіжного заходу, як підписка про невиїзд.

Подання генерального прокурора України внесено в рамках розслідування прокуратурою Одеської області кримінальної справи стосовно В.ДОНІНА, порушеної за ознаками злочину, передбаченого частиною другою ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого та заподіяло тяжке тілесне ушкодження).