Експерт: нідерландський акціонер АероСвіту має сильні позиції у суді

Нідерландська компанія Gilward Investment має сильну юридичну позицію в судовому процесі стосовно порушення прав Gilward як акціонера ЗАТ «АероСвіт».

Про це йдеться в коментарі керуючого партнера компанії GR&BM Consulting Дмитра АТАМАНЧУКА, переданому УНІАН.

Він відзначає, що на момент проведення операції з продажу акцій авіакомпанії «АероСвіт» (продавець - ВАТ «Аеротур», покупець - ТОВ «ГенАвіаІнвест»), яке мало місце в жовтні 2004 року, в складі акціонерів провідної української авіакомпанії знаходилась компанія Gilward Investment, а «ГенАвіаІнвест» не був акціонером ЗАТ «АероСвіт».

Стаття 81 Господарського Кодексу України встановлює виключно наступний порядок придбання акцій в закритому акціонерному товаристві: «Акціонери ЗАТ мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства”. Аналогічні за змістом положення містяться в Цивільному кодексі України (стаття 156) та в Законі України «Про господарські товариства» (стаття 38), зазначає Д.АТАМАНЧУК.

Отже, наголошує він, ВАТ «Аеротур» не мало права відчужувати належний йому пакет акцій ЗАТ «АероСвіт», не запропонувавши його існуючим на момент проведення операції купівлі-продажу акціонерам. Як стверджується в позовній заяві компанії Gilward Investment, ВАТ «Аеротур» не робив пропозицію акціонерам ЗАТ «АероСвіт» щодо придбання акцій.

Д.АТАМАНЧУК нагадав, що таку пропозицію «Аеротур» мав зробити у відповідності до Уставу ЗАТ «АероСвіт», Закону України «Про господарські товариства», Господарського та Цивільного кодексів України. Й лише після отримання від діючих акціонерів ЗАТ «АероСвіт» відмови від купівлі запропонованих акцій, ВАТ «Аеротур» мало б право реалізувати акції ЗАТ «АероСвіт» на користь третьої особи - ТОВ «ГенАвіаІнвест». “Порушення пріоритетного права акціонерів на придбання акцій однозначно доводить незаконність операції із продажем акцій ЗАТ “АероСвіт” на користь ТОВ “ГенАвіаІнвест”, - наголошує керуючий партнер компанії GR&BM Consulting.

На його переконання, докорінним чином зміцнює позиції компанії Gilward Investment наявність рішення Конституційного Суду України за аналогічним по юридичній суті судовим позовом. Мається на увазі рішення КС від 17 травня 2005 року стосовно незаконності придбання ЗАТ «Сармат» акцій ВАТ «Оболонь». У даному рішенні Конституційного Суду, зокрема, йдеться: «Акціонер, який має намір продати свої акції, не повинен при цьому порушувати права та законні інтереси інших акціонерів ЗАТ, які мають право пріоритетної покупки акцій». Таке рішення було прийнято КСУ 10 голосами проти 2, відзначив Д.АТАМАНЧУК. Як підкреслював суддя-доповідач у цій справі Михайло КОСТИЦЬКИЙ, “це тлумачення має зворотну силу в часі, й поширюється, зокрема, на період із грудня 1997 року (внесення змін до ч. 2 ст. 28 Закону України “Про господарські товариства”) по січень 2004 року (набрання чинності Господарським кодексом України)”.

“Таким чином, оцінюю як сильну судову перспективу позову компанії Gilward Investment стосовно порушення її пріоритетних прав на придбання акцій ЗАТ «АероСвіт», скасування продажу акцій ЗАТ «АероСвіт» на користь ТОВ «ГенАвіваІнвест» та переведення прав придбання вказаного пакету акцій ЗАТ «АероСвіт» на компанію Gilward Investment”, - зазначив Д.АТАМАНЧУК.

Як повідомляв УНІАН, компанія Gilward Investments BV 22 лютого 2010 року подала позовну заяву в Господарський суд Київської області щодо порушення її пріоритетного права при продажу акцій компанії «АероСвіт» в 2004 році компанії «ГенАвіаІнвест».