Український валовий продукт очима Світового банку, МВФ, уряду та статистики

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в січні ц.р., проти аналогічного періоду минулого року, склало 9,3%. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Номінальний ВВП за орієнтовною оцінкою за січень ц.р. склав 44 млрд. 108 млн. грн. Індекс-дефлятор ВВП в січні склав 114,8%.

Найбільший приріст валової доданої вартості в січні ц.р. спостерігався в будівництві – 26,3%, переробній промисловості – 18,9%, торгівлі – 13,2%.

Довідка УНІАН. При формуванні державного бюджету на 2007 рік Кабінет міністрів виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%.

Світовий банк прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України в 2007 році на рівні 4,5%, інфляцію – 10,7%.

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, зростання реального ВВП в Україні складе в 2007 році 4,3-4,5%, інфляція - 12,9-13,6%.

За даними Державного комітету статистики, зростання ВВП в 2006 році, проти 2005 року, склало 7%, промислове виробництво зросло на 6,2%. Інфляція в Україні за підсумками 2006 року склала 11,6%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України (ВВП) в січні 2006 року, проти січня 2005 року, склало 0,9%.