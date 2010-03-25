Рієлтори підтримують закон про саморегульовані організації

Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) підтримує ухвалення закону «Про саморегульовані організації».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції президент АФНУ Андрій ШУЛЬГА.

За його словами, цим законом можна надати право саморегульованим організаціям (СРО) регулювати підприємницьку діяльність в багатьох сферах.

А.ШУЛЬГА пояснив, що серед функцій, делегованих урядом саморегульованим організаціям у сфері нерухомості, можуть бути: контроль над дотриманням стандартів і створення стандартів роботи рієлторів, сертифікація фахівців ринку, доступ до ринку, контроль над операторами ринку.

Як зазначив президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій КІНАХ, який виступає автором законопроекту №4841 «Про саморегульовані організації» (внесеного до парламенту 16 липня 2009 року), після ухвалення закону будуть обов`язково враховані експертні оцінки СРО при ухваленні законодавчих актів у сфері підприємницької діяльності.

Законопроект також спрямовано на недопущення монопольних проявів і недобросовісної конкуренції у всіх сферах підприємницької діяльності, на зниження рівня корупції.

При цьому документ визначить сфери підприємницької діяльності, в яких функції з регулювання можуть бути надані СРО. Передбачається, що після ухвалення закону буде розроблено ряд законодавчих актів за кожним видом підприємницької діяльності.

А.КІНАХ повідомив, що планується не пізніше травня ц.р. внести законопроект на розгляд Верховної Ради, а до другого читання планується розробити пакет додаткових документів до цього закону.

На прес-конференції було підписано угоду про співпрацю між АФНУ і УСПП.

Також ухвалення закону підтримують Українське товариство оцінювачів, Українська нотаріальна палата, Аудиторська палата України, Ліга оцінювачів землі.

Законопроект визначає статус саморегульованих організацій, принципи об`єднання в СРО, порядок надання і позбавлення прав і функцій СРО. Професійні громадські організації, об`єднуючі фахівців у певній сфері, реєструються як СРО за певними правилами і умовами, самі регулюють свою профільну діяльність. Кількість СРО не обмежується, а порядок реєстрації і контролю над їх діяльністю є таким самим, як і в громадських об`єднаннях. Для надання статусу СРО громадські організації мають відповідати професійним, структурним і якісним умовам і вимогам СРО, або об`єднатися між собою.