Держава не повернула 4 мільйони гривень ПДВ греко-католицькій церкві

Київ. 25 березня. УНІАН. Держава не повернула Українській греко-католицькій церкві 4 млн. грн. ПДВ за будівництво Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві. Про це повідомив у коментарі УНІАН єпископ-помічник Київської архиєпархії УГКЦ, голова наглядової ради будівництва Собору Воскресіння Христового Владика Йосиф (МІЛЯН).

«Минулого року ми подали до структур державної влади прохання про повернення ПДВ. За законом, для того, щоб організація могла претендувати на повернення ПДВ, має бути створена якась юридична організація, яка займається будовою. У площині законодавства ми зібрали всі документи, створили таку структуру, яка контролює будівництво і, відповідно, одним з її завдань було повернення ПДВ. Бо на такому великому будівництві, яке, за кошторисом, оцінюється в десять мільйонів доларів, сума ПДВ буде суттєвою», – зазначає Владика Йосиф.

За його словами, спочатку задавалось, що справа вирішиться позитивно. Податкова інспекція на будівництві працювала два місяці, усе достеменно перевіряла. «Проте податкова інспекція найвищого рівня в Україні зіпхнула це питання на податкову адміністрацію Дніпровського району міста Києва. А та прислала нам відписку. Тобто, гроші нам не повернули. Звичайно ж, це вплинуло на темпи будівництва», – сказав він.

У Державній податковій адміністрації Дніпровського району Києва, куди по телефону звернувся УНІАН, відмовилися коментувати це питання, порадивши надіслати «офіційне звернення».