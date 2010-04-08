Генпрокуратура: Тимошенко відмовилась підписати власні пояснення

Генеральна прокуратура України відмовила у порушенні кримінальної справи за заявами лідера об’єднаної опозиції Юлії ТИМОШЕНКО стосовно фактів хабарництва у Конституційному Суді України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, відомство провело перевірку за розповсюдженими у засобах масової інформації заявами Ю.Тимошенко та іншими зверненнями стосовно фактів хабарництва у Конституційному Суді України з метою прийняття певного рішення у справі щодо формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.

“У ході перевірки Ю.ТИМОШЕНКО надала пояснення у Генеральній прокуратурі України, однак конкретних фактів хабарництва не вказала. Будь-яких документів про конкретних осіб, які пропонували хабарі, а також суддів Конституційного Суду України, які їх отримували, Юлією ТИМОШЕНКО не надано. При цьому від підпису власних пояснень вона відмовилася”, - сказано у повідомленні.

За результатами дослідчої перевірки факти хабарництва у Конституційному Суді України не підтвердились, у зв`язку з чим Генеральною прокуратурою України 08.04.2010 у порушенні кримінальної справи за фактами одержання та давання хабара відмовлено на підставі п. 1 ст. 6 Кримінально-процесуального кодексу України за відсутністю події злочинів, передбачених статтями 368 та 369 Кримінального кодексу України.

Наразі перевірка тверджень щодо втручання в діяльність Конституційного Суду та вчинення тиску на його суддів з метою добитися винесення неправосудного рішення триває. За її результатами буде прийнято рішення відповідно до закону.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що представники Партії регіонів поодинці викликають членів КС і вимагають або ухвалити рішення про те, що коаліція і уряд є легітимними, або обрати інші варіанти. Перший варіант – написати заяву про звільнення за власним бажанням, другий - одержати 1 млн. дол. за ухвалення рішення про конституційність створення коаліції.

7 квітня Ю.ТИМОШЕНКО відвідала за викликом Управління підтримки державного звинувачення у судах Генпрокуратури для давання пояснень щодо її заяви про можливий підкуп суддів Конституційного Суду України.

Сьогодні, 8 квітня, газета «КоммерсантЪ-Украина» з посиланням на заступника генпрокурора Віктора КУДРЯВЦЕВА повідомила, що Генеральна прокуратура України проводить перевірку інформації не лише про підкуп суддів Конституційного Суду при ухваленні рішення про легітимність коаліції, а й факт можливого втручання Ю.ТИМОШЕНКО у діяльність суду.

Також сьогодні було оприлюдено рішення Конституційного Суду, згідно з яким окремі народні депутати, зокрема ті, які не перебувають у складі фракцій, що ініціювали створення парламентської коаліції, мають право входити до складу коаліції.