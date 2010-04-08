Подовжити період адаптації України до вимог СОТ практично неможливо

Плани уряду щодо подовження періоду адаптації України до вимог Світової організації торгівлі реалізувати практично неможливо, хіба що ціною припинення членства в організації. Такого висновку дійшов тижневик «Коментарі:», опитавши ряд експертів.

Зокрема, як повідомив виданню голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Сергій ТЕРЬОХІН, змінити умови членства України в СОТ можна лише після скасування відповідного протоколу рішенням парламенту. «(…) Щоправда, процедура такого скасування - справа нешвидка, не менше року. Після цього потрібно буде знову подати до СОТ заявку про вступ і знову проходити весь період переговорів із чистого аркуша», - пояснив він.

Крім того, експерти вважають, що члени СОТ не погодяться на такий крок, щоб не створювати надалі прецедент. «Потрібно розуміти, що до Світової організації торгівлі вступала не аграрна чи якась інша галузь, а економіка загалом. Усі домовленості - це частина єдиного пакета. І перегляд адаптаційного періоду в такому випадку можна розцінювати тільки як додаткові преференції одному з членів, що суперечить нормам СОТ», - сказав директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ.

Як з’ясували «Коментарі:», більшу частину заходів, запланованих на адаптаційний період членства в СОТ, Україна не реалізувала. Про це, зокрема, свідчать поправки до розпорядження Кабміну від 30 жовтня 2008 року «Про затвердження плану заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ». Більша частина змін, прийнятих урядом Юлії ТИМОШЕНКО два місяці тому, стосується перенесення термінів проведення заходів із 2008-2009 років на 2010 рік і пізніше. Так, реструктуризацію буряково-цукрового комплексу перенесли з 2009-го на 2012-й, розробку законопроекту про держпідтримку вугільної галузі - з позаминулого року на IV квартал цього року, про реформування залізничного транспорту загального користування - також з 2008-го на 2010-й. Низку ініціатив, серед яких підготовка проекту загальнодержавної програми розвитку промисловості на період до 2017 року, стратегія розвитку легкої промисловості, придбання залізничного складу за допомогою механізмів лізингу, - взагалі було скасовано, підсумовує видання.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що планує почати переговори із СОТ про продовження термінів адаптації окремих галузей агропромислового комплексу.