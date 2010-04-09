Експерти: українці досі не визначилися із зовнішньополітичними устремліннями

Українці, як і раніше, не можуть чітко визначитися зі своїми зовнішньополітичними устремліннями. Такого висновку дійшли експерти київського Інституту проблем управління імені Горшеніна.

Як передає кореспондент УНІАН, у представленому Інститутом соціологічному проекті «Автопортрет України 2010» експерти відзначають, що серед опитаних переважають ті, хто висловлюється за розвиток України як окремої нейтральної держави.

При цьому більшість, як на заході України, так і на сході, сповідують багатовекторність і вважають, що відносини із стратегічними партнерами мають, насамперед, будуватися на прагматичній основі.

Також дослідження засвідчило, що українці не готові до інституційного зближення ні з Росією, ні з Європейським Союзом.

На сьогоднішньому етапі розвитку більшість українців хоче бачити свою країну незалежною державою, що розвиває добросусідські відносини як із Заходом, так і зі Сходом. Збільшилася кількість тих, хто хоче бачити Україну нейтральною державою.

Зокрема, згідно з дослідженням, 55,9% опитаних сказали, що на референдумі про державний нейтралітет України проголосували б за нейтралітет (у 2007 році за нього були готові проголосувати 46,4%). Проти нейтралітету висловилися б 13,7%, не голосували б 16,5%. Важко з відповіддю 13,9%.

Згідно з дослідженням, українці прагматично ставляться до зовнішньої політики держави. Більшість українців вважає, що ступінь зближення як зі східними, так і з західними сусідами має обмежитися тільки безвізовим пересуванням, культурним взаємообміном і економічним співробітництвом у вигляді єдиного митного простору. При цьому українці не готові мати загальні органи державної влади, законодавство, валюту і армію.

Відповідаючи на запитання про ступінь зближення України з Росією, більшість висловилася за безвізове пересування громадян (78,4%), культурний взаємообмін (76,7%), єдиний митний простір (61,5%). Менше половини хочуть бачити спільною зовнішню політику двох країн (38,8%). Ще менше прихильників єдиної валюти (16,2%), спільного законодавства (12,5%), спільної армії (10,2%), спільних державних органів влади (7,8%). І лише 3,2% опитаних сказали, що зближення недоцільне, а 4,2% - важко відповісти на це запитання.

Відповідаючи на запитання щодо ступеня зближення України з Європейським Союзом, 68,8% висловилися за культурний взаємообмін, 65,4% - за безвізове пересування громадян. Єдиний митний простір з ЄС хочуть бачити 45,9% респондентів. Спільна зовнішня політика цікава 23,1% опитаних, спільна валюта – 11,9%, спільне законодавство – 7,3%. Проти зближення з ЄС висловилися 6,2% респондентів, важко з відповіддю – 9,2%.

Проект «Автопортрет України 2010» є дослідженням репрезентації, що проводилося Інститутом Горшеніна протягом 2009 року на всій території України.