Мільйонера-продюсера звинувачують у вбивстві дружини

Мільйонер Брюс Бересфорд-Редман, відомий як продюсер реаліті-шоу Rimp my Ride і Survivor, є головним підозрюваним у вбивстві власної дружини, повідомляє The New York Post. Тіло Моніки Бересфорд-Редман було знайдене у четвер у мексиканському Канкуні, де подружжя проводило свою відпустку. Один із постояльців повідомив поліцію, що в неділю з номера, який знімало подружжя, чулася лайка. Невдовзі після цього стало відомо про зникнення дружини Бересфорда.

«Газета.Ru»