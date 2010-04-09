Мільйонера-продюсера звинувачують у вбивстві дружини
12:59, 09 квітня 2010Суспільство
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Пара була на відпочинку в Мексиці
Мільйонер Брюс Бересфорд-Редман, відомий як продюсер реаліті-шоу Rimp my Ride і Survivor, є головним підозрюваним у вбивстві власної дружини, повідомляє The New York Post. Тіло Моніки Бересфорд-Редман було знайдене у четвер у мексиканському Канкуні, де подружжя проводило свою відпустку. Один із постояльців повідомив поліцію, що в неділю з номера, який знімало подружжя, чулася лайка. Невдовзі після цього стало відомо про зникнення дружини Бересфорда.
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