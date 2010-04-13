Шевчук: індикативна зарплата - ідея сира і небезпечна

Впровадження індикативної заробітної плати можна розцінювати як прихований додатковий податок.

Таку думку висловив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці Олег ШЕВЧУК, коментуючи урядовий законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо врегулювання оплати праці)», що передбачає введення індикативної зарплати, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

О.ШЕВЧУК розцінив плани Мінфіну як відверто неринковий механізм і приховане додаткове оподаткування працівників небюджетної сфери зайнятості. «До того ж законопроект по суті своїй не відповідає поставленим завданням і не приведе до підвищення реальних доходів працюючих», - вважає О.ШЕВЧУК.

«Законопроект Міністерства фінансів про введення т.зв. індикативної заробітної плати є вкрай сирим і навіть небезпечним для соціальної сфери. Принципи, закладені в законопроекті, - вкрай суперечливі й не мають аналогів у країнах, на які ми сьогодні рівняємося при проведенні соціальної реформи», - зазначив депутат.

Головний висновок, який робить О.ШЕВЧУК, - уряд намагається впровадити відверто неринкові і навіть дискримінаційні методи регулювання в соціальній сфері. «Фактично, з впровадженням інституту індикативної зарплати, в даній редакції, ми стикаємося з прихованим додатковим податком, що поширюється на працівників небюджетної сфери», - підкреслює депутат.

На думку О.ШЕВЧУКА, цей законопроект порушує основоположні принципи соціального діалогу й збільшує фіскальні навантаження на працедавців. «Незрозуміла кінцева мета законопроекту. Адже очевидно, що такими механізмами неможливо підвищити реальні доходи працюючих. Навпаки, ми маємо справу з посиленням фіскального навантаження й вимиванням обігових коштів підприємств, які приведуть до додаткової оптимізації оподаткування з боку власників», - переконаний представник профільного комітету парламенту.

Як повідомлялося, законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впорядкування оплати праці)» передбачає введення середньої індикативної заробітної плати. Вона визначатиметься за формулою: мінімальна заробітна плата, збільшена на відповідний коефіцієнт для окремих категорій працівників. Зокрема, для керівників підприємств коефіцієнт становитиме - 5, головних бухгалтерів - 3, інших працівників згідно з класифікатором професій - 2.