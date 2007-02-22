Гриценко хоче позбавити жінок-контрактниць радощів материнства

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що жінки під час проходження служби за контрактом у Збройних силах України повинні брати на себе зобов`язання утримуватись від шлюбу і материнства.

Про це він сказав в інтерв`ю російському журналу «Огонек» №8 за 19-25 лютого.

«Тут є проблема: до кінця ще не визначено нормативно-правові аспекти служби. Нерідко командири зустрічаються із ситуацією, коли вакансія зайнята, але жінка в декреті три роки, а потім, не виходячи на службу, знову чекає надбавку… На відміну, наприклад, від американської армії, у нас жінки не беруть на себе зобов`язання утримуватись на період дії контракту від шлюбу і материнства», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Оскільки служба в армії - це добровільний вибір, то, вважаю, так само добровільно жінка повинна підписувати контракт з відповідними зобов`язаннями на п`ять років. За взаємною згодою сторін контракт потім може продовжуватись. Але якщо жінка вирішить створити сім`ю і ростити дітей, то ми із жалем з нею попрощаємось, але щиро за неї радітимемо», - додав міністр.

А.ГРИЦЕНКО повідомив, що сьогодні у ВСУ служать близько 20 тис. жінок – це, приблизно, 10% загальної чисельності української армії.

Міністр також відзначив, що зараз у більшості регіонів України громадяни із задоволенням підуть на контрактну службу солдатом за грошового забезпечення, приблизно, 1 тис. 500 грн., а в деяких депресивних регіонах пішли б і за меншу суму, особливо жінки.