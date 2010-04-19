В АероСвіті прогнозують, що авіакомпанії «влетять» більше, ніж після 11 вересня
Рейси відміняються далі
Українські авіакомпанії поки що не можуть назвати розмірів збитків, що їх вони зазнали за минулі дні від обмеження перельотів у зв`язку із закриттям аеропортів через переміщення вулканічної хмари.
Зокрема, як повідомив у коментарі УНІАН помічник директора авіакомпанії «АероСвіт» з питань зв`язків з громадськістю Сергій КУЦИЙ, суму збитків наразі назвати складно, оскільки вона залежить від багатьох чинників і витрат. Як приклад, він назвав те, що в суботу рейс з Бангкоку приземлився в Сімферополі замість Києва, у зв`язку з чим компанія організувала доправлення пасажирів до кінцевих пунктів призначення. Окрім доставки пасажирів до Києва, компанія направляла їх до інших країн. В «АероСвіті» також не виключають, що наслідком даної ситуації може бути відплив пасажирів. Як прогнозує С.КУЦИЙ, збитки авіакомпанії будуть набагато більші, ніж були після 11 вересня 2001 р.
У свою чергу, гендиректор аеропорту «Бориспіль» Борис ШАХСУВАРОВ відмовився коментувати УНІАН питання збитків.
В авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) поки що також не називають даних про збитки, за словами прес-секретаря компанії Євгенії САЦЬКОЇ, сьогодні компанія планує засідання кризового штабу. На даний момент МАУ виконала такі рейси, як Київ-Рим, Мадрид, Абу-Дабі та інші. Водночас відмінено рейси до Франкфурта, Парижа, Амстердама, Лондона, Брюсселя, Берліна, Хельсінкі.
«АероСвіт» сьогодні на 14 годину відмінив лише один рейс – Київ-Варшава. За словами, С.КУЦОГО, в деякі міста дозволені польоти з обмеженнями, зокрема, залежно від типу судна, за словами С.КУЦОГО, авіакомпанія має можливість виконувати такі польоти. Добрим знаком він назвав те, що перельоти до Вільнюса і Будапешта на даний час уже дозволили, оскільки раніше ці повітряні зони були закриті. Також в очікуванні переліт до Праги. Попри деякі обмеження, планується виконання рейсу до Стокгольма. За його словами, якщо порівнювати з учорашньою ситуацією, то сьогодні вже виконуються перельоти до Південної Європи, таким чином, «АероСвіт» збільшив кількість виконуваних рейсів, включаючи Афіни.