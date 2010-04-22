НБУ відновлює розміщення депозитних сертифікатів строком на 89 днів

З 22 квітня 2010 р. Національний банк України відновлює розміщення своїх депозитних сертифікатів строком на 89 днів.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Сертифікати розміщуватимуться під 8% річних.

Востаннє сертифікати з такою строковістю НБУ розміщував у жовтні 2009 року під 10% річних.

Крім того, НБУ оголосив про зниження ставок за своїми сертифікатами строком на 60 днів, розміщення яких він відновив 19 квітня 2009 року, з 9% до 7% річних.

Ставка за сертифікатами на 29 днів також знижена з 7% до 6% річних, на 14 днів – з 5% до 4%.

Ставки за кредитами овернайт залишаються незмінними: під забезпечення урядовими паперами – 12,5% річних, без забезпечення – 13,5% річних.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України для стерилізації надмірної ліквідності комерційних банків пропонує до розміщення свої депозитні сертифікати.

У березні ц.р. НБУ провів операції з мобілізації коштів банків на загальну суму 23,4 млрд. грн., обсяг операцій з рефінансування становив 460,2 млн. грн. (з початку року – відповідно 56,3 млрд. грн. і 3,4 млрд. грн.).