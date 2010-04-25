У Криму автомобіль впав в обрив: 4 поранених
10:43, 25 квітня 2010Суспільство
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Необачність водія
Легковий автомобіль з`їхав з дороги в обрив на березі Азовського моря в східному Криму, постраждали четверо людей.
Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, інформація про подію в селі Каменське надійшла сьогодні вночі.
Автомобіль ВАЗ з`їхав з обриву заввишки три-чотири метри через «необачність водія», заявили рятувальники.
Постраждалих - водія і трьох пасажирів - госпіталізовані в хірургічне відділення лікарні. Їх стан оцінюється медиками як середнього ступеню тяжкості.
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