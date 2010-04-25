Москва має «багато планів» щодо Севастополя

Московські компанії виступлять ініціаторами багатьох інвестиційних проектів у Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у Севастополі заступник мера Москви в уряді столиці РФ з питань міжрегіональної співпраці, спорту й туризму Сергій БАЙДАКОВ після зустрічі з головою міськадміністрації Валерієм САРАТОВИМ. За словами С.БАЙДАКОВА, «останні події, пов`язані з підписанням угоди (щодо ЧФ РФ - УНІАН), і подальша його ратифікація, звісно, не можуть не обнадіювати, не можуть не налаштовувати на нормальний, позитивний лад». Кажучи про подальші кроки з розвитку співпраці між адміністрацією Севастополя і мерією Москви, віце-мер відзначив: «у нас багато планів, багато задумок». «Я хочу сказати, що Валерій Володимирович (В.САРАТОВ - УНІАН) дуже правильно сказав, що є низка питань, які буде доведено до відома Юрія Михайловича ЛУЖКОВА. Я вважаю, що повинні бути певні доручення, і ми просуватимемося», - сказав він.

Відповідаючи на питання журналістів, які, на його думку, найбільш актуальні сфери для першочергового інвестування в Севастополь, С.БАЙДАКОВ сказав: «готельне господарство, сфера обслуговування туристів, спорт». За його словами, «сьогодні Севастополь - один з цікавих майданчиків для можливого інвестування не тільки московськими компаніями, а й зарубіжними компаніями для просування питань будівництва, розвитку об`єктів інфраструктури обслуговування». Як додав віце-мер, «ми завжди говорили про те, що Севастополь для нас цікавий. І немає сумніву в тому, що московські компанії виступлять ініціаторами багатьох інвестиційних проектів на території Севастополя».

В.САРАТОВ, у свою чергу, звернув увагу журналістів, що це його «перша офіційна зустріч з представником російської сторони після підписання угоди в Харкові. Цю зустріч він назвав «символічною і знаменною». За словами губернатора, «вважаю, що наші відносини ми розвиватимемо, треба погоджувати дату, аби ми в травні могли відвідати Москву, і вже на новому рівні обговорити питання і відносини, які дуже хотілося б розвинути у зв`язку з підписанням угоди».