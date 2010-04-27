Криворізькому залізорудному комбінату завдано півмільйонної шкоди

Внаслідок незаконних дій ВАТ «Суха Балка» із захоплення і знищенню майна, що належить ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат», підприємству завдано шкоди у розмірі більш як 500 тис. грн.

Про це УНІАН повідомив директор із закупівель і логістики КЗРК Анатолій ГОРНОСТАЄВ.

За його словами, ряд об`єктів нерухомого майна, зокрема й залізничні колії КЗРК, за розпорядженням керівництва «Сухої Балки» обнесені огорожею і демонтуються. В даний час «Суха Балка», захопивши майно, що належить Криворізькому залізорудному комбінату, перейшла від демонтажу залізничного шляху до його знищення. «Ми позбавлені можливості відстежити повний обсяг завданої КЗРК шкоди, оскільки роботи з демонтажу нашого майна ведуться за огорожею. Але те, що ми в змозі побачити, свідчить про те, що розмір шкоди вже становить більше 500 тис. грн. і з кожним днем продовжує зростати», - сказав А.ГОРНОСТАЄВ.

При цьому він висловив здивування щодо бездіяльності правоохоронних органів, незважаючи на звернення КЗРК з проханням захистити майно комбінату від незаконного захоплення і знищення.

Як повідомляв УНІАН, за даними КЗРК, з 21 квітня і по сьогоднішній день представники гірничо-збагачувального комбінату ВАТ «Суха Балка» захопили і приступили до незаконного розбирання під`їзних залізничних шляхів, що належать КЗРК . За фактом початку протиправного демонтажу залізничних шляхів КЗРК направив кілька телеграм і заяв до Президента України, Генеральної і обласної прокуратур, Служби безпеки України. Представниками МВС було складено відповідний акт за фактом демонтажу залізничних шляхів, проте міліція поки що утримується від будь-яких коментарів із цього питання.

Як повідомлялося, конфлікт між ГЗК ВАТ “Суха Балка” (Кривий Ріг Дніпропетровської обл.), що входить до групи Evraz (РФ), і ВАТ “Криворізький залізорудний комбінат”, яким управляє група “Приват” на паритетних засадах з “Метінвестом”, виник навколо використання під`їзних залізничних шляхів.

Керівництво КЗРК звинуватило гірничо-збагачувальний комбінат “Суха Балка” в завданні шкоди під`їзним залізничним шляхам і устаткуванню, що належать КЗРК, а також у самовільному створенні системи залізничного транспортного обслуговування без отримання необхідних дозволів і узгоджень. У “Сухій Балці”, у свою чергу, продовжують наполягати на невиконанні КЗРК договірних зобов`язань з транспортування сировини зі складів ГЗК.

ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (м. Кривий Ріг) - найбільший в Україні виробник агломераційного залізняку, річний видобуток комбінату становить близько 6 млн. тонн.