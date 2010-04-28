Замінований мікроавтобус кілька тижнів стояв на вулиці в Києві

Сьогодні у Дарницькому районі Києва на “стихійний” автостоянці на вулиці Княжий затон, 4, було виявлено замінований автомобіль.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, спочатку робітники, які брали участь у будівництві автомобільної стоянки та займалися благоустроєм навколишньої території, звернули увагу на мікроавтобус «Фольксваген Транспортер», який тут безвиїзно стояв кілька тижнів і заважав подальшій роботі. Тому робітники звернулися до правоохоронців за допомогою встановити власника авто і попросити його прибрати мікроавтобус.

У ході перевірки виявилося, що господар мікроавтобуса спокійно їздить київськими вулицями на такому ж «Фольксвагені» і з такими ж номерами, як у іномарки, що стояла «на приколі» й заважала проведенню робіт.

Коли правоохоронці відкрили авто, то виявили на водійському місці у картонній коробці предмет, схожий на вибуховий пристрій, зазначається в повідомленні. До автостоянки оперативно виїхала група фахівців Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру главку київської міліції, які одразу підтвердили, що це професійно виготовлений вибуховий пристрій.

Згодом саперам вдалося безпечно знешкодити його. З’ясувалося, що так звана саморобна «міна» утворена від поєднання вибухового заряду (попередньо, суміш тротилу та гексогену вагою 0,5 кг), корпусу з магнітами (очевидно, для кріплення до металу), електродетонатора і кабелю живлення, що мав під’єднуватися до мережі електроживлення авто й дистанційного керування. Знахідку класифікували як радіокерований вибуховий пристрій фугасної дії.

Зараз міліція проводить комплекс заходів, направлених на пошук осіб, причетних до згаданого інциденту, та розробку можливих мотивів застосування виявленого вибухового пристрою, підкреслили у ДЗГ МВС України.