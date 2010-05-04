Глави МЗС України та Люксембургу зустрілись у Нью-Йорку

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО обговорив з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Люксембургу Жаном АССЕЛЬБОРНОМ питання двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, їхня зустріч відбулась у Нью-Йорку (США), де К.ГРИЩЕНКО перебуває з робочим візитом для участі в Оглядовій конференції 2010 року з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Також К.ГРИЩЕНКО та Ж.АССЕЛЬБОРН обговорили актуальні питання договірно-правової бази між двома країнами та євроінтеграційних перспектив України.

Міністри розглянули питання здійснення візиту до України прем’єр-міністра Люксембургу Жана-Клода ЮНКЕРА.

Ж.АССЕЛЬБОРН також запросив К.ГРИЩЕНКА відвідати Люксембург з офіційним візитом.

Співрозмовники наголосили на необхідності активізації зусиль у напрямі збільшення загального обсягу двосторонньої торгівлі товарами.

К.ГРИЩЕНКО та Ж.АССЕЛЬБОРН обговорили можливість продовження експертних консультацій щодо перегляду Конвенції від 1997 р. між урядами України та Люксембургу про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно.

Глави зовнішньополітичних відомств України та Люксембургу обмінялися думками щодо стану та перспектив співпраці у рамках Організації Об’єднаних Націй.