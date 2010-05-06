6 травня віце-прем’єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ перебуватиме з робочою поїздкою в Одесі, де візьме участь в урочистій церемонії відкриття монумента, присвяченого 250 донецьким воїнам-шахтарям, які героїчно загинули під час оборони міста у серпні 1941 року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, Б.КОЛЕСНІКОВ також візьме участь у покладанні квітів та вінків до монумента і могил воїнів-учасників Великої Вітчизняної війни, які загинули при обороні Одеси.