У рамках розслідування кримінальної справи щодо розтрати коштів в особливо великих розмірах затримано колишнього управляючого «Родовід Банку».

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, 13 травня Головне слідче управління цього відомства порушило кримінальну справу за ч.3 ст.28 і ч.5 ст.191 стосовно групи осіб, які скоїли розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах «Родовід Банку», 99% акцій якого належить державі, а 18 травня в рамках розслідування цієї справи було затримано колишнього управляючого стосовно якого судом обрано міру запобіжного заходу арешт.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (м. Київ) зареєстрований в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня 2010 року становили 12,795 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - до 5,381 млрд. грн., зобов`язання - 10,752 млрд. грн., статутний капітал - 8,409 млрд. грн., власний капітал - 2,043 млрд. грн.

«Родовід Банк» в I кварталі 2010 року одержав 3,2 млрд. грн. збитку, в 2009 році - 4 млрд. грн. збитку.

З 16 березня 2009 року в «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

У 2009 році «Родовід Банк» було докапіталізовано за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що Генеральна прокуратура України за матеріалами Міністерства внутрішніх справ України порушила кримінальну справу за фактами незаконних дій керівництва банку «Надра» при видачі в 2008 році юридичним особам кредитів. Також міністр заявив, що Управління по боротьбі з організованою злочинністю столичної міліції проводить дослідче розслідування за фактами фінансових зловживань на суму 2 млрд. грн. у «Родовід Банку».