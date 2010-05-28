До Пакистану поїде делегація українських фахівців

До Пакистану буде відряджено делегацію українських фахівців, які сприятимуть, зокрема, розбудові вугільних шахт та електростанцій країни.

Такої домовленості досягли віце-прем’єр-міністр України Володимир СІВКОВИЧ та Надзвичайний і Повноважний Посол Пакистану в Україні Газанфар Алі ХАН під час двосторонньої зустрічі, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

Сторони обговорили питання співпраці в енергетичних та військових галузях.

Крім того, В.СІВКОВИЧ акцентував на можливості посилення статусу Комісії з питань економічного співробітництва Україна-Пакистан та необхідності налагодження більш плідних відносин між двома країни.

За словами віце-прем’єр-міністра, Пакистан завжди був надійним партнером для України, і тому історія взаємної співпраці повинна лише сприяти розширенню взаємовигідних проектів обох країн.

В.СІВКОВИЧ подякував послу за його роботу під час перебування в Україні та запевнив, що питанню розвитку взаємовідносин України та Пакистану і у подальшому приділятиметься особлива увага.