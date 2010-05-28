Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,92 грн./дол., продають – по 7,95 грн./дол. Курс купівлі/продажу дещо підвищився порівняно з 27 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,95 грн./дол., продажу – в межах 7,94-7,97 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,3% відучора і сьогодні становить 9,65/9,85 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 9,55-9,79 грн./євро, продажу – в межах 9,78-9,92 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках, порівняно з 27 травня, підвищився на 0,7% і сьогодні становить 0,2484 грн./рубль, курс продажу – на 1%, до 0,2596 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2540 грн./рубль, продажу – в межах 0,2500-0,2640 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,93 грн./дол., продажу – 7,96 грн./дол. Курс дещо підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,95 грн./дол., продажу – в межах 7,95-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва підвищився на 0,4% відучора і сьогодні становить 9,70/9,83 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 9,55-9,79 грн./євро, продажу – в межах 9,78-9,85 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках столиці підвищився на 0,7%, порівняно з 27 травня, і сьогодні становить 0,2476 грн./рубль, продажу – на 0,9%, до 0,2590 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2300-0,2540 грн./рубль, продажу – в межах 0,2539-0,2640 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,88/7,96 грн., євро – 9,55/9,84 грн., рубль – 0,2050/0,2600 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/7,95 грн., євро – 9,50/9,85 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,90/7,946 грн., євро – 9,62/9,95 грн., рубль – 0,2540/0,2600 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 28 травня, становить: гривні до долара США – 7,9251, до євро – 9,71221, до російського рубля – 0,25665.