У Нафтогазі вже побоюються "серйозних проблем" з оплатою російського газу

У НАК «Нафтогаз України» побоюються, що низький рівень оплати газу внутрішніми споживачами може створити серйозні проблеми при оплаті газу, що купується в «Газпрому», і накопиченні газу в підземних сховищах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді з питань розрахунків за газ, яке проводив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.

«Ті неплатежі, які існують, вони справді ставлять компанію «Нафтогаз» на межу можливості оплати за постачання російського газу. Якщо ми не оплачуватимемо своєчасно газ, то ми не зможемо забезпечити достатню кількість газу в зимовий період», - сказав Є.БАКУЛІН.

Він підкреслив, що з метою виведення компанії до кінця року на беззбиткову роботу керівництво «Нафтогазу» розробило заходи, згідно з якими ліміти газу виділятимуться облгазам залежно від рівня проплати за спожитий газ.

За порушення цих правил, зазначив Є.БАКУЛІН, керівництво облгазів каратиметься аж до звільнення.