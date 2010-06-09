Гендиректор Росатому: Росії потрібні нові АЕС в Україні

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про послідовність та енергійність розвитку взаємовідносин України і Росії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Кабінету міністрів, про це йшлося сьогодні під час робочої зустрічі М.АЗАРОВА з генеральним директором корпорації "Росатом" Сергієм КИРИЄНКОМ.

"Ми послідовно і досить енергійно розвиваємо наші відносини", - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр України висловив задоволення від того, що продовжується робота, започаткована на переговорах між Президентами України та Росії Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Дмитром МЕДВЄДЄВИМ, а також працюють домовленості, досягнуті на міжурядовому рівні на шостому засіданні Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, яке пройшло у Сочі.

"Ми продовжуємо ту роботу, яка була закладена в домовленостях наших президентів і наших домовленостях на міжурядовому рівні", - підкреслив він.

У свою чергу С.КИРИЄНКО зауважив, що відповідно до угоди, підписаної між урядами України та Росії про співробітництво у добудові двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС, російська сторона забезпечить у повному обсязі фінансування, необхідне для проектування, будівництва і введення в експлуатацію третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

"Якщо цей проект буде успішним, то нам потрібні нові АЕС у Росії, нові АЕС в Україні, а також спільне будівництво у третіх країнах", - сказав С.КИРИЄНКО.

За його словами, за попередніми розрахунками, будівництво енергоблоку може бути завершено за п’ять років.

М.АЗАРОВ додав, що проекти спільного будівництва АЕС на територіях Росії, України і третіх країн є надзвичайно перспективними і виключно взаємовигідними.