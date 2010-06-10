Вперше в Україні священики й засуджені зіграли волейбольний матч

На Прикарпатті вперше в Україні священики і засуджені зустрілися на спортивному майданчику. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ. За наданою інформацією в Коломийській виправній колонії № 41 відбулася неординарна подія - спільні спортивні змагання за участю правлячого архієрея Коломийсько-Чернівецької єпархії Миколи СІМКАЙЛА.

Священики УГКЦ не вперше відвідують ув’язнених з різними місіями – на свята, з благодійно-гуманітарною допомогою, та й, зрештою, щонеділі у місцевій церкві служиться Свята літургія. Однак вперше духовенство прийшло сюди, щоб помірятися силами із засудженими на волейбольному майданчику.

Перед матчем єпископ Миколай (СІМКАЙЛО) відслужив молебень до Христа, який правиться тільки у червні. Це коротке спільне Богослужіння, а також щира батьківська проповідь владики сколихнула серця тих, хто особливо потребує Божої любові тут, за тюремними мурами. Він помирував в’язнів оливою з Єрусалима, подарував кожному образок матері Божої, а для тюремного храму – «Апостол».

Потім відбувся хоч і товариський, але наповнений гострої спортивної боротьби волейбольний матч між священиками і ув’язненими, в якому перемогу здобуло духовенство. Священики також подарували колонії волейбольні м’ячі.