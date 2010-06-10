Колесніков поставить на місце компанію, яка купила землю у «Борисполі»?

Віце-прем`єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ упевнений, що на території державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планований раніше термінал «F» відкрито не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції в Донецьку, відповідаючи на запитання, коли буде відкрито термінал «F» в аеропорту «Бориспіль».

«Щодо терміналу, я одразу скажу, що вони його не відкриють, і говорив це директору аеропорту «Бориспіль», тому що землю вони продали, – сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. І додав: – Люди, які продавали землю, яка веде до державного терміналу, мають бути притягнуті до відповідальності».

Віце-прем`єр з жалем констатував, що сьогодні важко повернути цю продану землю у державну власність. «І тут все так оформлено, що землю навіть викупити неможливо. Ми готові її викупити, але викупити її не можна», – сказав він.

При цьому В.КОЛЕСНІКОВ попередив, що до компанії, яка викупила цю землю, будуть застосовані відповідні заходи. «До тієї компанії, яка створила такі умови державі, у нас є механізми, як її поставити на місце», – запевнив він.

Водночас віце-прем`єр повідомив, що пропускної спроможності нового терміналу «D» в аеропорту «Бориспіль» достатньо, щоб прийняти гостей Євро-2012. «Щодо «Борисполя» і, в основному, певна річ, терміналу «D», який новий, то він, за великим рахунком, зможе повністю переварити авіапотоки», – зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Довідка УНІАН. У червні 2009 року уряд України своїм розпорядженням затвердив проект і титул будівництва пасажирського терміналу "F" (тимчасового) на території держпідприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Відповідно до документа, проект будівництва пасажирського терміналу "F" з швидко монтованих легких конструкцій на території аеропорту "Бориспіль", поданий Міністерством транспорту і зв`язку, було затверджено в межах Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Загальна площа двоповерхового терміналу має становити 20 тис. 685,6 кв. м, пропускна спроможність – 700 пас./год. Згідно з розпорядженням, загальна кошторисна вартість нового терміналу становить 413 млн. 137 тис. грн.