Головний податківець Сумської області подав у відставку

Голова Державної податкової адміністрації в Сумській області Микола ГУСЄВ подав у відставку.

Як повідомила УНІАН співробітник прес-служби ДПАУ в Сумській області Ольга СКРИПКІНА, про свою відставку М.ГУСЄВ заявив у вівторок, 8 червня, не пояснивши причину цього кроку. В даний час обов`язки голови виконує Ірина ЗЛЕНКО – заступник голови ДПАУ в області.

М.ГУСЄВ очолив ДПАУ в Сумській області в травні 2008 року. З 2005 по 2007 р. він також працював головою ДПАУ в Сумській області.