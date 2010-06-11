У Коломиї сім’я з 6 осіб отруїлась чадним газом

Вчора о 23.40 у Коломиї Івано-Франківської області у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку виявлено у непритомному стані сім’ю з 6 осіб, з них двох дітей (1997 р.н, та 2009 р.н.), які отруїлися чадним газом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, постраждалих у середньому і тяжкому станах важкості госпіталізовано до Коломийської центральної та дитячої лікарень. Причина отруєння встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Івано-Франківській області.