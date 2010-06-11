Мотоцикліст, який вбив дитину в Криму, прийшов у ДАІ з повинною

Мотоцикліст, який на пішохідному переході в Криму збив на смерть 13-річну жительку Москви й зник з місця аварії, з`явився з повинною в Державтоінспекцію Ялти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління ДАІ, 26-річний кримчанин дає свідчення слідчому за фактом скоєного ДТП.

Група туристів 10 червня на Ялтинській трасі переходила дорогу по пішохідному переходу. Зі сторони Алушти рухалися два мотоциклісти. Один із них збив 13-річну дівчинку. Другий мотоцикліст поїхав. Дівчинку відкинуло під тролейбус, що зупинився на зупинці за переходом. Водій підійшов до дитини переконатися в тому, що вона жива. «Через 15 хвилин, коли під`їхала «швидка» й констатувала смерть дівчинки, мотоцикліст залишив шолом і мотоцикл «Ямаха» й зник у невідомому напрямку», - повідомили в ДАІ подробиці інциденту.

Державтоінспекція склала фоторобот мотоцикліста й оголосила його в розшук.