Завтра грози прокотяться від Карпат до Одещини

17 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці в карпатському регіоні, на Вінниччині та Одещині пройдуть грозові дощі, місцями сильні, вранці та вдень в Криму, більшості центральних та південних областей можливий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби буде північний, північно-західний, 5-10 м/с, при грозах в окремих пунктах шквали 15-20 м/с та град. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°; у південній та східній частині вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°, вдень 23-28°, в Криму до 32°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 9-14° тепла.

У Києві та області очікується суха погода. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура в області вночі 9-14°, вдень 19-24°, по Києву температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

16 червня температура води в Чорному та Азовському морях 22-27°, в Дніпрі біля Києва 23°.