Київміськбуд: отримання дозволів переповнене надуманими паперами

Голова правління – президент ХК «Київміськбуд» Василь МОЖАР вважає, що терміни проходження дозвільних процедур на будівництво потрібно скоротити з двох років до одного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам під час круглого столу «Спрощення дозвільних процедур у будівництві» в Мінрегіонбуді.

«Сьогодні для того, щоб пройти дозвільну систему, потрібно 2 роки. Якби була можливість за рік зробити цю процедуру, це була б перемога», - сказав президент компанії.

В.МОЖАР також не бачить необхідності друкувати декларацію у зв`язку з початком будівництва, аби одержати дозвіл на початок будівельних робіт. «Забудовник повинен надрукувати в державних виданнях проектну декларацію. Проектна декларація – це форма залучення коштів. Якщо я за свої власні гроші починаю будувати, навіщо мені проектна декларація?», - сказав він.

При цьому В.МОЖАР відзначив, що нова процедура введення об`єктів в експлуатацію, при якій видається свідоцтво про відповідність об`єкту, продовжує терміни прийняття об`єкту в експлуатацію.

«Там такий перелік тих, хто має підписати свідоцтво, що знадобиться зо два місяці, аби зібрати всі підписи. Все це є тим навантаженням, яке в дозвільній системі потрібно очистити і зменшити, щоб можна було оперативніше вирішувати питання», - наголосив він.

За оцінками В.МОЖАРА, найскладніша з дозвільних процедур у будівництві, - землевідведення.

«Згідно із законодавством, усі земельні ділянки відводяться на конкурсних основах. Програми конкурсів ніхто не розробив, положення не затвердив. І таким чином рік земля просто не відводилася. Потрібно це питання вирішити в першу чергу. А далі йти шляхом спрощення проектування й отримання дозволу на будівництво», - вважає він.

Водночас, президент холдингу вважає надуманим й існування в Києві такого документу як ордер на риття котловану, який не визначений жодними законами.

«Він просто надуманий місцевою владою. І це ще раз дає необхідність зібрати 52 підписи, починаючи від ЖЕКу і закінчуючи заступником міського голови», - уточнив він.