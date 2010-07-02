Українцям дозволять відкривати валютні рахунки за кордоном?

Уряд підтримав ініціативу голови Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайла БРОДСЬКОГО, який наполягав на необхідності дозволити українцям мати валютні рахунки за кордоном.

Про це говориться в повідомленні прес-служби М.БРОДСЬКОГо, переданому УНІАН.

Законопроект, який дозволить українцям відкривати рахунки в іноземній валюті за кордоном, буде допрацьовано, повідомили в прес-службі.

«Як взагалі можна було заборонити 3 мільйонам чоловік, які працюють за кордоном, мати свої рахунки? Це просто нонсенс», – заявив голова Держкомпідприємництва.

Він вважає, що нинішня ситуація дозволяє комерційним компаніям завищувати тарифи за переказ валюти і одержувати надприбутки.

Законопроект „Про валютне регулювання і валютний контроль в Україні” було зареєстровано народними депутатами у Верховній Раді ще в 2007 р., але так і не було ухвалено.

Згідно із законопроектом, резиденти (фізичні і юридичні особи) матимуть право без обмежень відкривати рахунки в іноземній валюті в банках за межами України, розташованих на території держав, які є членами Організації економічного співробітництва або Групи розробки фінансових заходів з боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ). Також громадяни зможуть здійснювати розрахунки за валютними операціями через відкриті за кордоном рахунки і ввозити до України і вивозити валюту без обмежень.

Водночас Держкомпідприємництва вважає, що законопроект потребує доопрацювання в частині запобігання можливим зловживанням в окремих процедурах.