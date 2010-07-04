Прикордонники знайшли золото в машинному відділенні теплохода
13:24, 04 липня 2010Суспільство
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"Каледонія" прибула із Стамбула
В Одеському порту на судні «Каледонія» прикордонники виявили 10,7 кілограмів контрабандних ювелірних виробів.
Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Судно прибуло в порт із Стамбулу.
Кілька чорних пакетів були заховані в підлозі машинного відділення теплохода. Коли дістали їх вміст, з`ясувалося, що контрабандисти намагалися ввезти до України «партію золотих і срібних виробів, які були заздалегідь розсортовані в різні упаковки».
Порушено кримінальну справу, правоохоронці почали розслідування за фактом контрабанди ювелірних виробів.
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